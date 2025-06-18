Александр Кержаков — о том, что его брат продлил контракт с «Зенитом»: «Тренируется больше, чем некоторые основные вратари»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга продлил контракт с его братом, вратарем Михаилом Кержаковым.

«Очень рад за брата. Считаю, что для команды уровня «Зенита» такой вратарь, как Михаил, является огромным плюсом. Понятно, что основной голкипер сейчас Латышонок, его подменяет Адамов. Но если мы говорим о третьем номере, то лучше варианта, чем Михаил, не найти. Это свой воспитанник, опытный футболист. Он своим примером показывает всем игрокам, какой должна быть трудоспособность. Он держит себя в прекрасной физической форме и тренируется больше, чем некоторые основные вратари. У Михаила прекрасные отношения внутри коллектива. Зачем использовать молодого голкипера как третий номер, если он должен играть и получать игровую практику?» — сказал Кержаков «СЭ».

Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В минувшем сезоне 38-летний голкипер не провел ни одного официального матча за сине-бело-голубых.