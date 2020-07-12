«Понимаю Карпина». Бышовец отреагировал на резкое заявление тренера «Ростова» о РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал интервью главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот разнес наш чемпионат и РПЛ.

— Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят, — сказал Карпин.

— Я все-таки немного другой смысл вкладывал в то свое высказывание, — замечает Бышовец. — Однако, по большому счету, с Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Ведь практически ничего не изменилось с 2007 года!

Мы видим, что РПЛ и РФС четко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Поэтому возникли разночтения. Каждый мог поступить по-своему. Вот что имеет в виду главный тренер «Ростова». Его команда вынужденно пропустила матч с «Сочи». Это в дальнейшем сказалось на физической подготовке, свежести игроков в последующих турах. Не нашлось равноценных замен тем футболистам, которые не могли выходить на поле.

Я уже не говорю подробно про игру в «Сочи». Это безнравственное решение проводить такой матч против юношей. Избиение младенцев... Почему не нашлось тренера и футболистов, которые при счете в два-три мяча могли спокойно довести встречу до конца за счет контроля мяча, не устраивая такого разгрома, не унижая молодых ребят?! Возможно, есть смысл здесь привести и другой афоризм.

— Какой?

— То, что раньше считалось пороком, сегодня является нравственностью. Я имею в виду и ситуацию с Дзюбой, Азмуном и словами Медведева. Это становится уже какой-то нормой...

В общем, мне понятно состояние Карпина. И надо отдать ему должное. Он максималист, не любит проигрывать. Кроме того, у него есть внутренний фэйр плей. Если уж проигрывать, то достойно.

— Но есть те, кто считает, что «Ростов» сам виноват — не уследил за своими футболистами, которые заболели коронавирусом.

— Валера (я могу позволить себе его так назвать, причем с уважением) имел в виду то, что некоторые команды скрыли факт болезни своих футболистов. Был же случай в «Уфе». В прессе ведь не слишком громко поднималась эта тема, так? Потом — матч «Динамо» с ЦСКА. Это дерби оставило какой-то осадок. В общем, не было последовательности. Не было четкого регламента.

— Карпин прав? Это ненормальный чемпионат?

— Я практически во всем с ним согласен. Единственное — он переборщил, когда ранее назвал РПЛ первенством водокачки.

— Повыше уровень?

— Да. Но ситуация очень сложная. Нам не хватает профессионалов. Это касается не только игроков и тренеров. Знаете, как я обычно говорю? У нас в федерации футбола мало профессионалов, а в профессиональной лиге много любителей. Так что опять можно цитировать Валерия Георгиевича (улыбается). (Виталий Айрапетов)