Помощник Тедеско рассказал, как тренерский штаб общается с игроками «Спартака»

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал, на каком языке штаб общается с игроками. По его словам, особых проблем с этим нет.

— Проблема с языком? У нас есть ребята, которые говорят на английском, — цитирует Хинкеля sport1.de. — Это именно тот язык, на котором мы общаемся на поле. Плюс переводчик, который параллельно переводит на русский.