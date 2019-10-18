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Помощник Тедеско рассказал, как тренерский штаб общается с игроками «Спартака»

16:26

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал, на каком языке штаб общается с игроками. По его словам, особых проблем с этим нет.

— Проблема с языком? У нас есть ребята, которые говорят на английском, — цитирует Хинкеля sport1.de. — Это именно тот язык, на котором мы общаемся на поле. Плюс переводчик, который параллельно переводит на русский.

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