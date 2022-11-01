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Фомин рассказал, что Умяров писал ему после незабитого пенальти в финале Кубка России

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком «Спартака» Наилем Умяровым после истории в финале Кубка России.

«Я вообще не слышал. 70 тысяч на трибунах, рев, у меня качели в голове — решаю, куда бить, как бить, вообще весь в себе и не вижу, кто там подходит, что кто говорит. Да и он что — первый, что ли? Ко мне кто только перед пенальти не подходил, каких вещей только не говорили. И «я знаю, в какой угол ты ударишь», и что-то еще. Так что к Умярову у меня вообще претензий никаких. Он мне писал потом. Я сейчас уже не вспомню дословно, что именно. Но смысл такой, что он не хотел, чтобы выглядело так, как преподносят. И я ответил, что никаких проблем нет. Мне вообще кажется, что эта история больше раздута», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

Он также заявил, что первое время очень сильно переживал из-за незабитого пенальти, но постепенно эта история его отпустила.

Во время финала Кубка России Умяров в решающий момент подошел к исполняющему пенальти Фомину, чтобы сбить его настрой. После этого эпизода часть игроков «Динамо» отказывалось пожимать руку Умярову.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/daniil-fomin-umyarov-mne-pisal-posle-finala-kubka-rossii/

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Даниил Фомин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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1
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
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11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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Химки – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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