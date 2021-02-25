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Онопко считает существенными потери Дивеева и Акинфеева для ЦСКА

12:45
Виктор Онопко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виктор Онопко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Игорь Дивеев и Игорь Акинфеев пропустят матч 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«Это большие потери для ЦСКА. И Акинфеев, и Дивеев являются игроками основного состава. Более того, хороший вратарь — половина команды. Потеря Дивеева тоже ударит по обороне ЦСКА. Он добился большого прогресса. Если он будет продолжать также работать, то станет одним из лучших защитников в Европе».

Онопко отметил, что даже несмотря на потери ЦСКА, не видит фаворита в дерби.

«Я не вижу в этом матче «Локомотив» фаворитом. Это дерби. Две команды в одинаковых условиях. Тут нет фаворита. У обеих команд есть серьезные потери. В итоге и там, и там выйдут 11 сильнейших футболистов», — добавил Онопко.

Встреча между «Локомотивом» и «ЦСКА» пройдет в субботу, 27 февраля. Начало матча в 19.00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

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