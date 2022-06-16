Полузащитник Бакаев поделился мнением по поводу конкуренции в «Зените»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев на своей презентации рассказал о конкуренции в петербургском клубе. Он также сообщил, что с главным тренером команды Сергеем Семаком пока не общался по поводу своей позиции.

— Что думаете о конкуренции?

— Конкуренция — это очень хорошо. Я думаю, что из-за такой конкуренции «Зенит» каждый год становится чемпионом. Никто не расслабляется, это помогает. Будет интересно.

— Вы общались с Сергеем Семаком по позиции?

— Пока нет. Возможно, это предстоит.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.