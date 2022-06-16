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Сегодня, 14:17

Полузащитник Бакаев поделился мнением по поводу конкуренции в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев на своей презентации рассказал о конкуренции в петербургском клубе. Он также сообщил, что с главным тренером команды Сергеем Семаком пока не общался по поводу своей позиции.

— Что думаете о конкуренции?

— Конкуренция — это очень хорошо. Я думаю, что из-за такой конкуренции «Зенит» каждый год становится чемпионом. Никто не расслабляется, это помогает. Будет интересно.

— Вы общались с Сергеем Семаком по позиции?

— Пока нет. Возможно, это предстоит.

Вчера, 15 июня, клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с Бакаевым на три года с возможностью продления еще на сезон.

Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
ФК Зенит
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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