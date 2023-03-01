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Сегодня, 09:00

Вильмар Барриос: «Сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

— Вильмар, скоро возобновляется чемпионат России. У тебя есть уверенность, что «Зенит» выиграет титул? Есть ли у вас конкуренты?

— Разумеется, конкуренты есть. Я вижу, что все наши соперники усиливаются и настраиваются на рестарт чемпионата так же, как и мы. Никто не хочет подпускать «Зенит» к очередному титулу. Чувствую, что сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените» — получить вторую звезду на эмблему. Важно быть на сто процентов готовыми не только физически, но и ментально, воспринимать каждый матч как финал. Только в этом случае мы доберемся до золота.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. «Спартак», идущий на втором месте, отстает на 6 очков.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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