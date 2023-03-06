Агент: «Травма Маричаля носит несерьезный характер»
Агент Себастьян Таборда, представляющий интересы защитника «Динамо» Николаса Маричаля, рассказал о состоянии здоровья футболиста.
«К счастью, травма Маричаля носит несерьезный характер. Мы будем делать все возможное, чтобы он восстановился как можно быстрее. Сроки пока неизвестны», — приводит Sport24 слова агента.
Маричаль получил повреждение в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Сообщалось, что футболист подвернул ногу.
В текущем сезоне 21-летний защитник провел 9 матчей за «Динамо» в чемпионате России.
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|37
|
3
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|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
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|5
|4
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|32
|
5
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|8
|5
|5
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|29
|
6
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|2
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|
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|28
|
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|7
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|26
|
9
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|18
|8
|1
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|
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|5
|8
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|
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|5
|4
|9
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|
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|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
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Олег Дмитриев
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|1
|3
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