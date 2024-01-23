Полузащитник «Урала» Сиссе может покинуть клуб зимой

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе с большой долей вероятности покинет клуб этой зимой.

Причиной расставания являются частые травмы 29-летнего гвинейца, из-за которых он не может набрать оптимальную форму.

В этом сезоне Сиссе провел 13 матчей и не совершил ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2024 года.

«Урал» после 18 туров занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 19 очков.