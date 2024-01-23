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Веденеев высказался о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Надо к этой информации, о том, что «Зенит» интересуется Скопинцевым, Тикинизяном и так далее, все-таки относиться больше, как к слухам. Я уже неоднократно говорил, что у нас в РПЛ сейчас не может быть игроков высокого уровня. С натяжкой кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Классные игроки не едут, приходится ограничиваться средними. Какие у него качества, чтобы он играл лучше, чем Сантос? Он лучше в отборе, он играет головой, быстрее бежит? Есть какой-то набор средних качеств, но будет ли он прогрессировать или играть на среднем уровне — никто сказать не может. Поэтому все будет в стадии эксперимента, как уже было с защитником Адамовым или с тем же Коваленко... И много других фамилий. Это удел клуба, которому нужен высокий результат», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-a-kakie-u-tiknizyana-kachestva-chtoby-on-igral-luchshe-chem-santos/
Наяир Тикнизян
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Веденеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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