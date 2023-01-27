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Игрок «Урала» Сиссе: «Для нас Наби Кейта как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о фигуре игрока сборной Гвинеи Наби Кейта и сравнил его с Дидье Дрогба.

«Наби Кейта самый важный футболист в Гвинее? Да, конечно. После всех побед, которые он завоевал с «Ливерпулем», он является самым важным игроком Гвинеи. Для нас он, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: Metaratings

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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29%

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25%

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П1

26%

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П2

22%

1.82

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15%

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1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Наби Кейта
Сборная Гвинеи по футболу
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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