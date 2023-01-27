Игрок «Урала» Сиссе: «Для нас Наби Кейта как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался о фигуре игрока сборной Гвинеи Наби Кейта и сравнил его с Дидье Дрогба.

«Наби Кейта самый важный футболист в Гвинее? Да, конечно. После всех побед, которые он завоевал с «Ливерпулем», он является самым важным игроком Гвинеи. Для нас он, как Дидье Дрогба для Кот-д'Ивуара», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.