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Сегодня, 21:45

Кухарчук: «Торпедо» могло зацепиться, выиграть, могло вничью сыграть. Но не повезло»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в 27-м туре РПЛ. Команда лишилось шансов остаться в РПЛ.

— Расскажите о своих эмоциях?

— Тяжело передавать эмоции. Вы не почувствуете этих эмоций. Словами не сказать.

— Могли зацепиться за что-то большее в последних матчах?

—  Конечно, могли. Футбол расставил все на свои места. Могли зацепиться, могли выиграть, могли в ничью сыграть. Не повезло. Сейчас тяжело рассуждать, честно.

— Что пошло не так после победы над «Факелом»?

— Я, наверно, не компетентен говорить, что пошло не так. Надо спросить у главного тренера. Я выполнял свою работу на что процентов. И не могу ни в чем себя упрекать. Этот вопрос точно не ко мне. Долго можно рассуждать, что-то говорить, сейчас нет настроения.

— Где черпать мотивацию на оставшийся тур?

— Я не знаю, как другие. Но я в первую очередь выхожу играть в футбол за свою семью и за себя. Футбол никогда не предам. Если будет еще шанс выйти в РПЛ, я отдам все силы.

— На вас еще будет спрос в РПЛ. Есть приоритеты?

— Спасибо, что так сказали. Мы предполагаем, Бог располагает.

— В «Химках» и «Торпедо» часто менялись руководители. Есть ощущение, что для вас ничего не изменилось?

— Сравнивать два клуба не хочу. Это два главных конкурента.

— Но вам не надоело играть там, где постоянно новые директора, тренеры?

— Мое дело — играть в футбол. Приходится подстраиваться под то, что происходит в тренерском штабе. Я профессионал своего дела.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
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