Кухарчук: «Торпедо» могло зацепиться, выиграть, могло вничью сыграть. Но не повезло»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в 27-м туре РПЛ. Команда лишилось шансов остаться в РПЛ.

— Расскажите о своих эмоциях?

— Тяжело передавать эмоции. Вы не почувствуете этих эмоций. Словами не сказать.

— Могли зацепиться за что-то большее в последних матчах?

— Конечно, могли. Футбол расставил все на свои места. Могли зацепиться, могли выиграть, могли в ничью сыграть. Не повезло. Сейчас тяжело рассуждать, честно.

— Что пошло не так после победы над «Факелом»?

— Я, наверно, не компетентен говорить, что пошло не так. Надо спросить у главного тренера. Я выполнял свою работу на что процентов. И не могу ни в чем себя упрекать. Этот вопрос точно не ко мне. Долго можно рассуждать, что-то говорить, сейчас нет настроения.

— Где черпать мотивацию на оставшийся тур?

— Я не знаю, как другие. Но я в первую очередь выхожу играть в футбол за свою семью и за себя. Футбол никогда не предам. Если будет еще шанс выйти в РПЛ, я отдам все силы.

— На вас еще будет спрос в РПЛ. Есть приоритеты?

— Спасибо, что так сказали. Мы предполагаем, Бог располагает.

— В «Химках» и «Торпедо» часто менялись руководители. Есть ощущение, что для вас ничего не изменилось?

— Сравнивать два клуба не хочу. Это два главных конкурента.

— Но вам не надоело играть там, где постоянно новые директора, тренеры?

— Мое дело — играть в футбол. Приходится подстраиваться под то, что происходит в тренерском штабе. Я профессионал своего дела.