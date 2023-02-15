Зобнин: «Физически «Спартак» уже готов. Все мысли о «Локомотиве»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит заключительный сбор красно-белых в Белеке (Турция).

«Побегали, в футбол поиграли, насыщенная тренировка после трех дней выходных, — цитирует пресс-служба «Спартака» Зобнина. — Пора готовиться. Пауза была не короткая. Три дня между сборами — это нормально. Все дела сделали, нужно готовиться и мыслями быть в официальных матчах. Физически мы уже готовы. Остается недельный цикл, где нужно готовиться к сопернику, разбирать матчи, которые были у них на сборах, официальные игры. Все мысли о «Локомотиве».

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.