Зобнин: «Спартаку» нужно в каждой игре набирать очки и занимать второе место»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

— Бились до конца, показывали, что хотели выиграть. Ваши впечатления?

— Все правильно сказали. Хороший матч. Достаточно интенсивный. К сожалению, в концовке мы пропустили и проиграли. Могу сказать, что игра была равная.

— «Зенит» был силен или не получилось у «Спартака» реализовать свое?

— Равная была игра. Где-то они были сильные, где-то мы. Но они забили на один больше. Поэтому такой счет.

— Не возникло сегодня вопросов к арбитрам?

— Давайте не будем комментировать. Я жду от судьи...

— Извинения?

— Ни в коем случае, какие извинения.

— Что для «Спартака» сейчас самое важно?

— Важный отрезок, четыре игры. Нужно в каждой игре набирать очки и занимать второе место. Все близко между нами, «Ростовом» и ЦСКА. Нужно побеждать в каждых играх.

— На сколько сложно играть против такой мотивированной команды?

— Против нас все мотивированные. Все играют с высокой мотивацией. Для нас это привычно.

(Георгий Горностаев)