Джикия: «Эпизод с Селиховым и удалением Дуарте это ошибки, которые свойственны всем людям, как и мне»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча с «Зенитом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Вы меня, футболиста, спрашиваете, нужно ли акцентировать внимание на футболе?

— Я хочу, чтобы кто-то задумался о том, что не нужно тратить столько денег на «Тату» и прочих «Стрелок», а именно нужно сделать так, чтобы футбол был привлекательным.

— Слушайте, футболист должен на поле делать футбол привлекательным. Вы не забывайте тот факт, что сегодня, если не ошибаюсь, на игре было 48 тысяч зрителей, поэтому это в первую очередь для них организовано. Это больше болельщикам. Что касается футболистов, мы выходим на разминку, заходим в раздевалку и уже мало что там видно, потому с нашим выходом начинается игра, уже не до концертов.

— Оцените эпизоды с Селиховым и удалением Дуарте.

— Это ошибки, которые свойственны всем людям, как и мне. Поэтому тут никак не надо по-другому на это смотреть, потому что ошибки бывают у любого.

— Поддержали Селихова в раздевалке?

— Конечно.

(Георгий Горностаев)