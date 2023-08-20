Умяров о лидерстве «Зенита»: «У нас давно не получается зацепиться за шанс»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

— Впечатления после игры?

— Неприятные для фанатов, болельщиков и всех, переживающих за «Спартак». Не к этому готовились.

— Итог справедлив?

— Хочется сказать, что нет, но 3:1 достаточно неприятный счет для нас.

— Допуск единоборств от судей?

— Во время игры казалось, что некоторые моменты были в пользу «Зенита». С их стороны, наверное, казалось, что в пользу нас. Но это нормально.

— Много сюрпризов в составе. Это было неожиданно для всех. Как вы это восприняли?

— Нормально, как профессионал. У нас на каждой позиции по несколько человек. Это тренерское решение.

— Чем отличался этот «Спартак»?

— Изначально казалось, что это более атакующий стиль.

— Был ли какой-то момент, когда показалось, что «Спартак» перехватывает инициативу?

— Думаю, до второго гола было отчасти наше преимущество. Не было стопроцентных моментов, но были опасные подходы и удары.

— Тебе не кажется, что сегодня был шанс переломить всю историю с постоянным лидерством «Зенита»?

— Каждый сезон вы об этом говорите. Каждый сезон у нас есть шанс. Но как вы видите, у нас не получается за него зацепиться достаточно давно.

— Можно сказать, что Барриос и Вендел — другой уровень?

— Хорошие игроки. Насчет другого уровня, не знаю.