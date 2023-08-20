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Сегодня, 22:36

Абаскаль: «Спартак» — честная команда, которая играет с сердцем и отдает себя полностью на поле»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). Также он отметил, какие нюансы повлияли на итоговый результат встречи.

— Вы готовились к «Зениту» довольно долго. В чем проблема — перегорели, потеряли тонус? Или же в чем-то другом?

— Во-первых, план «Зенита» был обороняться. Они вышли в пятью игроками обороны и отдали нам владение. Если не выигрываешь единоборства, это влияет на игру. И та желтая карточка в начале игры сильно повлияла на наши действия. Во-вторых, этот матч это не какая-то новая жизнь. Это продолжение нашей истории противостояния. «Спартак» не может обыграть «Зенит» в чемпионате уже пять лет. Команда билась до последней секунды, не сдавалась. Но футбол состоит из деталей. И в больших матчах баланс может нарушиться в одну или другую сторону. Я уверен, что мы — честная команда, которая играет с сердцем, с желанием, и отдает себя полностью на поле.

Что касается календаря, то у нас там впереди снова будет такой период — плотный график с двумя выездными матчами. Но сейчас ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно исправлять ситуацию. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня, впервые за время моей работы тут, я почувствовал особую атмосферу. Мы хотим дать им еще больше причин прийти и поддержать нас. Мы в долгу перед своими болельщиками. Постараемся им отплатить за любовь тем же.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Вильмар Барриос

Вильмар Барриос

Зенит

 4 1 1
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