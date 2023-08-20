Сергеев: «Вендел реабилитировался на пятьдесят процентов»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

— Какие у вас впечатления от матча?

— Позитивные и радостные. Вывеска соответствовала тому, что увидели на поле болельщики. Много моментов, много голов. Сегодня победили мы. Удар в перекладину? Был перехват, Дуглас отдал мне передачу, я обработал и попал в перекладину. Доиграли момент и вторым темпом уже Вендел забил.

— Как поздравили Вендела? Танцевали?

— Нет.

— Вендел реабилитировался?

— На пятьдесят процентов. В следующем матче нужно еще пятьдесят.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».