Кавазашвили о Жиркове: «Игрок такого уровня в российском футболе не предвидится»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Юрия Жиркова из «Химок».

«Жирков молодец, так долго играет. За все время существования российского футбола, он самый высококвалифицированный футболист, которого я когда-либо видел на позиции левого защитника, левого полузащитника и даже левого нападающего. Я считаю, что он самый полезный игрок левой позиции, где бы он ни играл: за клуб или за сборную — везде он показывал высочайшее мастерство. И я очень сожалею, что такого футболиста как Юрий Жирков, на сегодняшний день не предвидится. Даже нет никого, у кого бы была игра похожа на его», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб не будут продлевать контракт с Жирковым.

В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.