Отец Агаларова: «У Гамида действующий контракт с «Уфой». Все разговоры считаю неправильными»

Отец Агаларова прокомментировал слухи о трансфере Гамида в «Краснодар»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Все разговоры считаю неправильными. Не имею права ничего более говорить. У игрока действующий контракт с клубом», — сказал Агаларов «СЭ».

Ранее «РБ-Спорт» сообщил, что «Уфа» и «Краснодар» ведут переговоры по трансферу лучшего бомбардира РПЛ в сезоне 2021/2022.

В минувшем сезоне Агаларов провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.