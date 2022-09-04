Полузащитник «Спартака» Мартинс получил травму в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс получил травму в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

Он получил повреждение во втором тайме. Футболист не смог сам покинуть поле, его увезли на электрокаре.

Напомним, что ранее из-за травмы по ходу матча красно-белые потеряли полузащитника Руслана Литвинова.

В следующем туре «Спартак» 11 сентября сыграет против «Ростова» на выезде.