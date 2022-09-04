«Торпедо» подписало контракт с венгерским нападающим Костой

«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Марком Костой.

Срок действия соглашения с 25-летним венгром не уточняется.

Коста перешел в «Торпедо» на правах свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был южнокорейский «Ульсан», за который он выступал с марта по июль 2022 года. В составе команды он забил 3 гола в 7 матчах.