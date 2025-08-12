Футбол
12 августа, 14:34

Дмитриев — о конкуренции с Маркиньосом: «Мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться»

Павел Лопатко

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о своей конкуренции с бразильцем Маркиньосом на левом фланге атаки и о том, как его встретили в московском клубе после возвращения из аренды в «Крыльях Советов».

«Мой конкурент по позиции на левом фланге атаки — Маркиньос. Понимаю, что его признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне, но мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться. Ни в коем случае не опускать руки с мыслями, что тут «вообще без шансов», и ждать, пока выпустят в матче Кубка», — цитирует 21-летнего игрока пресс-служба «Спартака».

По словам Дмитриева, он счастлив, что оказался в нынешней команде «Спартака».

«Меня очень хорошо приняли ребята. Со всеми нашел общий язык и легко влился в коллектив», — уточнил полузащитник.

В сезоне-2025/26 Дмитриев в 4 матчах за московский клуб не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2024/25 в 27 матчах за «Крылья Советов» Дмитриев забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Спартак»
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (футбол)
Роднина — о потолке зарплат в РПЛ: «Мы никого не выгоняем, а чуть-чуть меняем правила. Это попытка привести в порядок»

Полузащитник «Спартака» Дмитриев рассказал, кто помог ему справиться с потерей родителей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

