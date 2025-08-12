Дмитриев — о конкуренции с Маркиньосом: «Мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о своей конкуренции с бразильцем Маркиньосом на левом фланге атаки и о том, как его встретили в московском клубе после возвращения из аренды в «Крыльях Советов».

«Мой конкурент по позиции на левом фланге атаки — Маркиньос. Понимаю, что его признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне, но мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться. Ни в коем случае не опускать руки с мыслями, что тут «вообще без шансов», и ждать, пока выпустят в матче Кубка», — цитирует 21-летнего игрока пресс-служба «Спартака».

По словам Дмитриева, он счастлив, что оказался в нынешней команде «Спартака».

«Меня очень хорошо приняли ребята. Со всеми нашел общий язык и легко влился в коллектив», — уточнил полузащитник.

В сезоне-2025/26 Дмитриев в 4 матчах за московский клуб не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2024/25 в 27 матчах за «Крылья Советов» Дмитриев забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.