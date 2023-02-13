Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мем о Клаудиньо? Я оставил его в прошлом году»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как относится к мему «закрыть Клаудиньо».

«Мем о Клаудиньо? Я оставил его в прошлом году. В начале не ожидал такого ажиотажа, было удивление. Потом разобрался, и мне все стало понятно. В команде не подкалывали, больше сам над собой шутил. У меня нет проблем с самоиронией», — приводит Sport24 слова Денисова.

Мем возник после того, как российский комментатор Илья Казаков после первого тура чемпионата России назвал Денисова «главным открытием из недавних дебютантов лиги» и сопроводил это фразой «закрыть в Суперкубке Клаудиньо, лучшего игрока прошлого сезона — это уже что-то».

В текущем сезоне РПЛ Денисов провел 17 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.