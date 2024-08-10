Полузащитник «Рубина» Иву пожаловался на долгую дорогу до Ростова-на-Дону

Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«В Ростове всегда сложно играть, в том числе из-за того, что дорога длинная. После такой дороги всегда играется непросто. Удивил ли «Ростов»? Мы знали, чем сильна эта команда. Знали, что они очень активно прессингуют, мы к этому готовились и рады, что с этим удалось справиться», — цитирует Иву «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 набранными очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» находится на 7-м месте с 5 баллами.