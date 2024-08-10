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Сегодня, 13:45

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет против махачкалинского «Динамо» 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за час до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Ключевые события встречи чемпионата России «Локомотив» — «Динамо-Махачкала» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В трех турах чемпионата России сезона-2024/25 «Локомотив» набрал 6 очков. У «Динамо» из Махачкалы — 2 очка в трех турах дебютного сезона в РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): стартовые составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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