«Локомотив» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за час до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Ключевые события встречи чемпионата России «Локомотив» — «Динамо-Махачкала» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В трех турах чемпионата России сезона-2024/25 «Локомотив» набрал 6 очков. У «Динамо» из Махачкалы — 2 очка в трех турах дебютного сезона в РПЛ.

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