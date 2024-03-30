Щетинин — о своей игре: «В последних матчах «Ростова» не так заметен»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1) оценил свое выступление во второй части сезона.

«Свою игру оценю честно — более-менее, так как люблю с мячом играть. В последних играх не так заметен, наверное. Чуть другую работу делаю, скажем так, — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.