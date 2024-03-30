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Вахания — о победе над «Динамо»: «Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги матча против «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

«Это долгожданная первая выездная победа в этом сезоне. Не знаю, стала ли наша игра лучшей, посмотрим на разборе, но она получилась. Чем обусловлена такая крупная победа? Мы вышли с отличным настроем и играли так, как должны были. Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома соперника, просто постарались воплотить на поле все задуманное», — цитирует Ваханию «Евро-Футбол.Ру».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Илья Вахания
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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