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Сегодня, 15:06

Глебов — об интересе «Спартака»: «До меня такой информации не доходило»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Глебов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

В октябре агент футболиста Павел Банатин заявил «СЭ», что красно-белые проявляют интерес к хавбеку на протяжении трех последних лет.

«Не знаю, было ли что-то конкретное от «Спартака». До меня такой информации не доходило», — сказал Глебов «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В сезоне-2023/24 24-летний футболист провел 18 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Тарханов ожидает голов от обеих команд в матче ЦСКА и «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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