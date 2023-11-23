Тарханов ожидает голов от обеих команд в матче ЦСКА и «Динамо»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

«Матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне, к тому же есть травмированные защитники — этот фактор может явно сказаться на качестве обороны. У ЦСКА хорошая атака, связка Чалов-Файзуллаев приносит свои плоды.

Свою роль может сыграть и случившаяся в чемпионате пауза. В таких матчах главное не проиграть. «Динамо» играет открыто. Может быть, ЦСКА будет уделять внимание обороне, будет действовать осторожно. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами», — приводит слова Тарханова ODDS.ru.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.