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Канчельскис — о возможном переходе Алипа в «МЮ»: «Для всего казахстанского футбола будет большой плюс»

Канчельскис оценил вероятность перехода защитника «Зенита» Алипа в «Манчестер Юнайтед»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нуралы Алип.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов английского клуба.

По данным издания El.kz, скауты «МЮ» следили за игрой 23-летнего футболиста в матче сборной Казахстана против Словении (1:2) в отборочном турнире Евро-2024.

«Если произойдет этот переход, я буду очень рад. Для футболиста это будет большой шаг вперед. Это прогресс, новый футбольный мир. Для всего казахстанского футбола будет большой плюс, если Алип будет играть в «Манчестер Юнайтед». Это популяризация футбола. Это будет важный момент и для него и для казахстанских детишек, которые любят играть в футбол. Будем надеяться, что он сможет там заиграть. Но это зависит только от него. Будем переживать и болеть за него», — сказал Канчельскис «СЭ».

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Роман Ежов

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