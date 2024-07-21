Полузащитник «Ростова» Глебов: «В матче с ЦСКА скорее упустили два очка»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что желто-синие потеряли два очка в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Начало нового сезона пойдет. Было непросто. У спортивного директора были вопросы по судейству? Алексей Анатольевич (Рыскин), наверное, может говорить. Я же не могу ответить. «Ростов» упустил два очка? Больше да, чем нет. Проблема в реализации», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
В субботу, 20 июля, «Ростов» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Матч пройдет 26 июля в Самаре.
Источник: РБ Спорт
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|Локомотив
|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
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|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
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|0
|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|0
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|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
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|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
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