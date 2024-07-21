Полузащитник «Ростова» Глебов: «В матче с ЦСКА скорее упустили два очка»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что желто-синие потеряли два очка в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Начало нового сезона пойдет. Было непросто. У спортивного директора были вопросы по судейству? Алексей Анатольевич (Рыскин), наверное, может говорить. Я же не могу ответить. «Ростов» упустил два очка? Больше да, чем нет. Проблема в реализации», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В субботу, 20 июля, «Ростов» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Матч пройдет 26 июля в Самаре.