Капитан «Факела» Квеквескири рассказал, почему команда проиграла московскому «Динамо»
Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским «Динамо» (1:3).
«Надломил ли нас быстрый гол? Получается, да. Соперник был быстрее, мы не успевали. Допускали ключевые ошибки, которые приводили к голам. Я сам привез третий гол, можно было сыграть проще. Вроде бы мелочи — но привели к масштабным проблемам, мы проиграли. Вроде бы ничего такого, простая ошибка, но с нее тут же нам забивают гол, наказывают. Невынужденный фол — гол. Быстрая атака, сумбур — гол. Моя ошибка, не надо было идти в обводку — еще один гол. 0:3 к 30-й минуте в итоге. После удаления у «Динамо» соперник опустился чуть ниже, у нас появилось больше пространства, но забили только один гол.
Но это лишь первый тур. Обидно, но впереди еще 29 туров, все исправимо. Обосрались мы сегодня, в том числе и я — привез гол. Будем исправлять ошибки, пахать. Главное — быть командой, одним целым. Не было в этот раз того драйва, но это наши проблемы, мы их решим», — цитирует Квеквескири «РБ Спорт».
Матч прошел 20 июля в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Во 2-м туре «Факел» в Воронеже примет тольяттинский «Акрон», матч состоится 27 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1