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Капитан «Факела» Квеквескири рассказал, почему команда проиграла московскому «Динамо»

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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским «Динамо» (1:3).

«Надломил ли нас быстрый гол? Получается, да. Соперник был быстрее, мы не успевали. Допускали ключевые ошибки, которые приводили к голам. Я сам привез третий гол, можно было сыграть проще. Вроде бы мелочи — но привели к масштабным проблемам, мы проиграли. Вроде бы ничего такого, простая ошибка, но с нее тут же нам забивают гол, наказывают. Невынужденный фол — гол. Быстрая атака, сумбур — гол. Моя ошибка, не надо было идти в обводку — еще один гол. 0:3 к 30-й минуте в итоге. После удаления у «Динамо» соперник опустился чуть ниже, у нас появилось больше пространства, но забили только один гол.

Но это лишь первый тур. Обидно, но впереди еще 29 туров, все исправимо. Обосрались мы сегодня, в том числе и я — привез гол. Будем исправлять ошибки, пахать. Главное — быть командой, одним целым. Не было в этот раз того драйва, но это наши проблемы, мы их решим», — цитирует Квеквескири «РБ Спорт».

Матч прошел 20 июля в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Во 2-м туре «Факел» в Воронеже примет тольяттинский «Акрон», матч состоится 27 июля.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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