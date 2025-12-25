Полузащитник «Пари НН» Реналдо Сефас интересен «Бейтару»

Представители игрока сборной Ямайки Реналдо Сефас, которые играет за «Пари НН», провели первичные переговоры с иерусалимским «Бейтаром», сообщает Walla.co.il.

По данным источника, на данный момент клуб имеет реальные шансы побороться за чемпионский титул в Израиле и подыскивает усиление на фланги атаки.

В сезоне-2025/26 Сефас сыграл за «Пари НН» 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Эли Швидлер