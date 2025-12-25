Экс-футболист ЦСКА Давила выложил фото в футболке «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Виктор Давила выложил фотографию в футболке «Зенита».

Давила в соцсетях опубликовал снимок со своей семьей и написал: «Моя команда».

Давила на данный момент выступает в составе мексиканского клуба «Америка». За ЦСКА он играл с 2023-го по 2024 год. В армейском клубе он провел 38 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.