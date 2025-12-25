Источник: «Рубин» не может уволить Рахимова, потому что он не берет трубку

«Рубин» не может уволить главного тренера команды Рашида Рахимова, потому что он не выходит на связь, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, 60-летний специалист уехал в отпуск и не отвечает на звонки и сообщения.

Сообщается, что новым тренером «Рубина» должен стать Виталий Кафанов, а летом его сменит бывший тренер «Химок» Франк Артига.

Рахимов возглавляет казанский клуб с апреля 2023 года. Под его руководством казанцы провели 108 матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и 43 матча проиграли.

«Рубин» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.