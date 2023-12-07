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Сегодня, 09:15

Полузащитник «Пари НН» Майга: «В России самые красивые стадионы, даже в Германии не такие современные»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Илья Берковский и Мамаду Майга.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Белоруссии.

«Я жил в Новополоцке — и там, конечно, не то, чтобы много достопримечательностей и красот. В том же Минске получше — он выделяется на фоне других городов. Уровень футбола уступает российской ФНЛ. Как и стадионы. Вообще в России самые красивые арены, которые я где-либо видел. Даже когда был в Германии, убедился, что стадионы не такие современные. А на улице не так чисто, как в той же Москве. У меня есть друзья, которые играют в Бельгии, — они говорят то же самое. Москва — классный город, самый красивый в моей жизни», — сказал Майга «СЭ».

Мамаду Майга рассказал о&nbsp;бане с&nbsp;Глушаковым и&nbsp;эфиопе из &laquo;Жмурок&raquo;. «Я патриот и всегда за Россию!» Баня с Глушаковым, эфиоп из «Жмурок», Юран: интервью Майга

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.

ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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Майга: «В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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21 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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