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Сегодня, 09:13

Агент Тикнизяна подтвердил информацию о присутствии итальянских скаутов на матчах сборной Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о том, что скауты итальянских клубов следили за игроком против сборных Уэльса и Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2024.

«Информация есть об итальянских скаутах на матчах сборной Армении. Сейчас Тикнизян готовится к матчу с «Уралом», для него это самое главное. После первой части сезона можно поговорить о том, насколько ему в игре помогает интерес от скаутов. Переход зимой? Без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-tiknizyana-podtverdil-informaciyu-o-prisutstvii-italyanskikh-skautov-na-matchakh-sbornoi-armenii-312709/
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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