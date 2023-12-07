Майга: «В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду!»

Полузащитник «Пари НН» Майга заявил, что не планирует уезжать из России

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» заявил, что не планирует уезжать из России.

«Мне как-то звонили друзья и спрашивали: «Почему ты в России? Там же опасно! Вернись домой!» Я был в шоке: вы что? Ха-ха! В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду. Здесь моя семья», — сказал Майга «СЭ».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.