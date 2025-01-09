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Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Не переживал перед переездом в Россию. Мне здесь нравится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич в интервью «СЭ» поделился эмоциями от переезда в Россию.

— У вас были переживания перед переездом в Россию из-за политической ситуации?

— Нет. Я знал ребят, которые здесь играли, и понимал, что все будет нормально. Так что сильно не переживал. Думаю, если бы опасался, я бы сюда не приехал.

— Отговорить никто не пытался?

— Некоторые мне говорили: «О, ты едешь в Россию... Ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они на самом деле не знают, как здесь все обстоит, и судят только по сообщениям СМИ. А я спрашивал у тех, кто играл в России. Они мне объяснили, что все хорошо. Но самым важным для меня был разговор с мамой. Она сказала: «Если это — твоя цель, то езжай». Это было то, что мне нужно было услышать. Сейчас она только радуется за меня, никаких переживаний.

— А с кем из футболистов общались перед переездом?

— Разговаривал с Ваней Дркушичем, который играл долго в «Сочи». Расспросил его обо всем, он дал мне пару советов и рассказал о жизни в России.

— Ваши первые впечатления от России?

— Все намного больше, чем в Словении! В Нижнем живет чуть меньше людей, чем во всей Словении! Мне нравится.

Лука Вешнер Тичич. «Хоть мы с президентом УЕФА соотечественники, не думаю, что он может помочь в возвращении России». Интервью полузащитника «Пари НН»

24-летний словенец присоединился к «Пари НН» летом 2024 года.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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