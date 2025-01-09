Источник: «Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном

«Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном Сантаной, сообщает бразильский журналист Марко Гевес.

По информации источника, данных об официальных переговорах нет, но скауты петербургского клуба рассматривают кандидатуру футболиста, который в этом году выступит на молодежном чемпионате Южной Америки в составе национальной сборной.

На счету 19-летнего бразильца в этом сезоне 47 матчей в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Алиссона с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.