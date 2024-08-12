«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Ваноли

«Спартак» в своих социальных сетях поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Паоло Ваноли.

«Желаем успехов в карьере и всего наилучшего», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 16 матчей во всех турнирах, в которых одержали восемь побед, потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью.

Вместе со «Спартаком» Ваноли стал обладателем Кубка России сезона-2021/22, после чего покинул команду.

В настоящее время 52-летний специалист возглавляет итальянский «Торино».