Мозес и Николсон тренируются с командой. Мартинс пока не прибыл
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон присоединились к команде, сообщает пресс-служба красно-белых.
Нигериец пропустил тренировочный сбор в Тарасовке по личным причинам. Ямайцу был предоставлен отпуск после выступлений за сборную.
Полузащитник Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем.
25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.
В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.
9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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