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Мозес и Николсон тренируются с командой. Мартинс пока не прибыл

Игроки «Спартака» Мозес и Николсон присоединились к команде
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»
Шамар Николсон.
Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон присоединились к команде, сообщает пресс-служба красно-белых.

Нигериец пропустил тренировочный сбор в Тарасовке по личным причинам. Ямайцу был предоставлен отпуск после выступлений за сборную.

Полузащитник Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем.

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-05-mozes_i_nikolson_pristupili_k_trenirovkam_zhdem_martinsa/
Виктор Мозес
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Шамар Николсон
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