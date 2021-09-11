Полузащитник «Локомотива» Куликов: «Пока еще не сыгрались с новыми игроками в центре поля»
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал «СЭ» результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
«Пока еще не сыгрались с новыми игроками в центре поля. Посмотрим, думаю, что скоро все будет хорошо», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом Антоном Ивановым.
«Локомотив» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября).
Московский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками после победы над самарцами.
(Антон Иванов)
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