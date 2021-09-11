Рианчо считает, что «Спартаку» по силам справиться с «Химками»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«В принципе сегодняшний матч не должен быть сложным для «Спартака», но играть в первом матче после перерыва на сборные и закрытия трансферного окна не так просто. Игроки, которые возвращаются из своих национальных сборных, как правило, немного снижают свои показатели: усталость от путешествий, отсутствие концентрации в течение недели, нехватка времени на подготовку к игре и так далее. И, конечно, тренерам обеих команд известны эти невзгоды. Думаю, что «Спартаку» по силам справиться с «Химками», но результат может зависеть от отдельных обстоятельств», — сказал Рианчо «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 7 очками занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.