Полузащитник «Локомотива» Анджорин: «Хороший дебют, но я мог сыграть лучше»

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин поделился впечатлениями после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Это была его первая игра за команду.

«Как я могу оценить свой дебют? Хорошо, но я мог сыграть лучше», — сказал Анджорин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Оба мяча в этом матче забил Франсуа Камано.