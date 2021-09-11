Магкеев: «Не сказал бы, что «Локомотив» провалил первый тайм матча с «Крыльями Советов»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал «СЭ» результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
«Не сказал бы, что мы провалили первый тайм. «Крылья» хорошо играли. У них очень быстрая атака, у нас в атаке тоже не получалось. Во втором тайме исправились, вышли игроки, которые знают нашу систему, как мы играем. Чувствуется ли разница в уровне на тренировках? Нет, не чувствуется. Но все эти ребята очень талантливы. Им нужно дать время, чтобы они адаптировались к нашей игре. Уверен, что они принесут пользу», — сказал Магкеев «СЭ».
«Локомотив» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября).
Московский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками после победы над самарцами.
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