Магкеев: «Не сказал бы, что «Локомотив» провалил первый тайм матча с «Крыльями Советов»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал «СЭ» результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Не сказал бы, что мы провалили первый тайм. «Крылья» хорошо играли. У них очень быстрая атака, у нас в атаке тоже не получалось. Во втором тайме исправились, вышли игроки, которые знают нашу систему, как мы играем. Чувствуется ли разница в уровне на тренировках? Нет, не чувствуется. Но все эти ребята очень талантливы. Им нужно дать время, чтобы они адаптировались к нашей игре. Уверен, что они принесут пользу», — сказал Магкеев «СЭ».

«Локомотив» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича сыграет в гостях с «Уралом» (20 сентября).

Московский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 15 очками после победы над самарцами.