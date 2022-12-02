Пиняев ответил на вопрос, следит ли за матчами «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, следит ли он сейчас за играми «Манчестер Юнайтед».

— Следишь за «МЮ»?

— Так же как и за «Манчестер Сити», «Барселоной», «Реалом». В общем, не больше, чем за остальными командами.

— Интервью Роналду читал?

— Видел в новостях, да. Но я не тех масштабов человек, чтобы комментировать отношения «МЮ» и Криштиану. Никто, кроме игрока и клуба, не в курсе ситуации. Они уже во всем разобрались — значит, так нужно было поступить. Он наверняка знал, что делал.