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Полузащитник «Крыльев Советов» Гынсарь продолжит карьеру в Израиле

18:29
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Полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь весеннюю часть сезона проведет в Израиле. Футбольный клуб «Хапоэль» из Кирьят-Шмона оформил аренду молдавского игрока, сообщает официальный сайт самарцев.

В чемпионате Израиля новый клуб Гынсаря занимает 12-е место из. 28-летний хавбек пришел в «Крылья» перед началом чемпионата и сыграл 10 игр за самарцев в этом сезоне. На его счету один забитый мяч.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17885

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