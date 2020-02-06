Полузащитник «Крыльев Советов» Гынсарь продолжит карьеру в Израиле

Полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь весеннюю часть сезона проведет в Израиле. Футбольный клуб «Хапоэль» из Кирьят-Шмона оформил аренду молдавского игрока, сообщает официальный сайт самарцев.

В чемпионате Израиля новый клуб Гынсаря занимает 12-е место из. 28-летний хавбек пришел в «Крылья» перед началом чемпионата и сыграл 10 игр за самарцев в этом сезоне. На его счету один забитый мяч.