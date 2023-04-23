Главчич заявил, что вера в спасение «Химок» стала больше после победы над «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил положение команды в РПЛ.

«После победы над «Торпедо» вера в спасение стала сильнее? Стала больше. Мы показали, что мы умеем играть в футбол. У нас отличные футболисты, которые могут показывать хорошую игру. У нас еще шесть матчей, мы хотим выигрывать и остаться в РПЛ», — сказал Главчич «СЭ».

«Химки» после победы над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.